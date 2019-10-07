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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

12:51 07.10.2019 (обновлено: 13:07 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ветреная и дождливая погода ждет москвичей в начале недели, с четверга температурный режим вернется в климатическую норму, воздух прогреется до плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погоды такой, что такая холодная погода сохранится до середины недели. Во второй половине недели в центральной европейской части России начнется потепление, с запада придет теплый, но влажный воздух из Атлантики. Температурный режим придет в климатическую норму, но погода будет ветреной, влажной, временами дождливой. Атмосферное давление будет понижаться", - сообщил Синенков.
По словам синоптика, во вторник москвичей ожидает облачная, без существенных осадков погода. Температура днем в Москве составит плюс 4-6 градусов тепла, в ночь на среду плюс 1-3 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление около нормы - 747 миллиметров ртутного столба.
В среду характер погоды сильно не изменится, температура останется практически такой же, плюс 5-7 градусов. Облачно, временами небольшой дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление уже начнет понижаться, до 742 миллиметра ртутного столба. Синенков отметил, что понижение атмосферного давления является предвестником потепления.
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"В четверг характер погоды будет совсем другим. С запада подойдет теплый атмосферный фронт, температура днем повысится до плюс 9-11 градусов, ветер южный 5-8 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметров ртутного столба", - добавил метеоролог.
Синенков отметил, что в пятницу и субботу погода будет дождливая, атмосферное давление низкое до 732 миллиметров ртутного столба, потепление продолжится. Температура днем повысится до 10-12 градусов, что соответствует климатической норме. В ночные часы температура тоже довольно высокая, до 7-8 градусов тепла.
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