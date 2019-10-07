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РИА Новости

Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак

12:47 07.10.2019 (обновлено: 13:23 07.10.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
© POOL
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БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.

Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визит Лавров встретится с руководством страны в Багдаде, а также с властями Курдского автономного района в Эрбиле.
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ИракРоссияВ мире
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