Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.
Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визит Лавров встретится с руководством страны в Багдаде, а также с властями Курдского автономного района в Эрбиле.