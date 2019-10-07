Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак

"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.