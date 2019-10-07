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РИА Новости

У партии Зеленского есть шансы на выборах в Донбассе, считает депутат Рады

11:02 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" имеет шансы на выборах в Донбассе, считает депутат от этой политсилы, глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
Ранее он заявил, что Киев хочет провести местные выборы на Украине, в том числе на неподконтрольной правительству территории Донбасса, в ближайшее время, теоретически весной. При этом, по словам депутата, Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями.
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"Я думаю, потенциал Зеленского и его партии не стоит недооценивать. Будем бороться", - сказал Яременко в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник, говоря о шансах на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
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