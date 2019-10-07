У партии Зеленского есть шансы на выборах в Донбассе, считает депутат Рады

Ранее он заявил, что Киев хочет провести местные выборы на Украине, в том числе на неподконтрольной правительству территории Донбасса, в ближайшее время, теоретически весной. При этом, по словам депутата, Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями.