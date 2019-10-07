Хабиров засомневался, что 11 щенков в Башкирии могли убить школьники

УФА, 7 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров сомневается в том, что массовое убийство щенков в Стерлитамаке могли совершить школьники, и призывает всех перепроверять информацию в социальных сетях.

На оперативном совещании правительства Башкирии Хабиров заявил, что обвинение школьников в массовом убийстве щенков в Стерлитамаке может быть фейком, потому что нет видеодоказательств.

"Мы до сих пор не понимаем. Видео нет, ничего нет. Детей обвинили в чудовищно садистских формах убийства животных. Давайте будем выдержаннее и все перепроверять. Мы живем в невероятно лживом мире, особенно того, что касается социальных сетей", - заявил Хабиров.

Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку. Хабиров поручал чиновникам разобраться в этой истории. После того, как история с щенками стала предметом обсуждения общественности, прокурорские работники выехали на место происшествия, чтобы оценить работу должностных лиц с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении.