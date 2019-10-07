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РИА Новости

Хабиров засомневался, что 11 щенков в Башкирии могли убить школьники

09:58 07.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
УФА, 7 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров сомневается в том, что массовое убийство щенков в Стерлитамаке могли совершить школьники, и призывает всех перепроверять информацию в социальных сетях.
На оперативном совещании правительства Башкирии Хабиров заявил, что обвинение школьников в массовом убийстве щенков в Стерлитамаке может быть фейком, потому что нет видеодоказательств.
"Мы до сих пор не понимаем. Видео нет, ничего нет. Детей обвинили в чудовищно садистских формах убийства животных. Давайте будем выдержаннее и все перепроверять. Мы живем в невероятно лживом мире, особенно того, что касается социальных сетей", - заявил Хабиров.
Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку. Хабиров поручал чиновникам разобраться в этой истории. После того, как история с щенками стала предметом обсуждения общественности, прокурорские работники выехали на место происшествия, чтобы оценить работу должностных лиц с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении.
Щенок, спасенный в деревне Большое Седельниково
09:54РИА Новости
Полиция проверит сообщение об убийстве школьниками четырех щенков на Урале
2002107
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Радий ХабировУфаСтерлитамакСтерлитамакский районПроисшествия
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