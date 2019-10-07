Отказаться от "формулы Штайнмайера" без последствий нельзя, заявили в Раде

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера" без определенных последствий, так как она несет политические обязательства, заявил депутат фракции Верховной рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал Яременко в интервью изданию "РБК-Украина" , опубликованном в понедельник. По его словам, согласованная в Минске "формула Штайнмайера теперь несет для Украины политические обязательства.

Он отметил, что письмо представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы специальному представителю председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию. "Если мы - уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - добавил Яременко.