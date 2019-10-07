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РИА Новости

Отказаться от "формулы Штайнмайера" без последствий нельзя, заявили в Раде

09:40 07.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Богдан Яременко
Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Saeima /
Богдан Яременко . Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера" без определенных последствий, так как она несет политические обязательства, заявил депутат фракции Верховной рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал Яременко в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник. По его словам, согласованная в Минске "формула Штайнмайера теперь несет для Украины политические обязательства.
Он отметил, что письмо представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы специальному представителю председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию. "Если мы - уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - добавил Яременко.
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Вчера, 15:06РИА Новости
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пришли к офису Зеленского
По словам депутата, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной. "Если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности. Отдельные слова можно править, суть – нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада", - добавил он.
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