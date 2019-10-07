Синоптик не считает редким явлением выпавший на Ставрополье град

ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости. Град, выпавший в воскресенье в Ставропольском крае, не является для региона редким явлением в связи со сдвинувшейся сезонностью, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьева.

По данным метеорологических наблюдений в крае, в прошедшее воскресенье отмечались грозовые дожди, местами сильные, в Александровском районе с градом 6 миллиметров. В понедельник пользователи соцсетей начали делиться видео побелевших после града дорог, один из жителей региона разместил фотографию снеговика, вылепленного из ледяных горошин. По информации Ставропольского гидрометцентра, впервые выпадение града в октябре было отмечено в 2001 году.

"Это явление не редкое, но в этот период - начало октября, да, действительно, хотя град в это время у нас случается, причем град был не крупный, крупный град - да, действительно, очень редко. В воскресенье град был в районе 5-10 миллиметров, это не настолько редко для юга России, не могу сказать, что это закономерное явление, но оно не является из ряда вон выходящим, раз в три-четыре года такие явления случаются", - рассказала Соловьева.