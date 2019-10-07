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РИА Новости

Более 70 предприятий Удмуртии предложили свою продукцию "Роскосмосу"

08:33 07.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ), представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ), представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 7 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии представили "Роскосмосу" продукцию более 70 предприятий региона для применения в проекте в сфере освоения космоса, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Руководство Удмуртии представило "Роскосмосу" продукцию более чем 70 промышленных предприятий республики, которые вошли в перечень предложений для применения в стратегически важном проекте РФ в сфере освоения космоса – строительстве космодрома "Восточный" и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара", - сообщили в пресс-службы главы Удмуртии.
Поясняется, что продукция предприятий представлена в каталоге по таким направлениям, как строительство, машиностроение и металлообработка, транспорт, ИТ-решения, продукты питания, лёгкая промышленность, средства безопасности, оборудование.
"Эта инициатива – отличная возможность для предприятий республики, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, расширить рынки сбыта гражданской продукции. Сегодня наши оборонные предприятия активно развивают гражданское направление и могут закрыть потребности в специальной технике, лифтовом оборудовании, робототехнике, аппаратуре спутниковой навигации, тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании", - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По данным пресс-службы республики, сотрудничать с "Роскосмосом" планируют такие крупные и небольшие заводы Удмуртии. Среди них Ижевский электромеханический завод "Купол", "Сарапульский электрогенераторный завод", "Чепецкий механический завод", "Сарапульский радиозавод", "Камбарский машиностроительный завод", завод "Буммаш", "Концерн "Калашников", "ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод" и многие другие.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
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Космос - РИА НаукаРоскосмосУдмуртия
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