Более 70 предприятий Удмуртии предложили свою продукцию "Роскосмосу"

УФА, 7 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии представили "Роскосмосу" продукцию более 70 предприятий региона для применения в проекте в сфере освоения космоса, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Руководство Удмуртии представило "Роскосмосу" продукцию более чем 70 промышленных предприятий республики, которые вошли в перечень предложений для применения в стратегически важном проекте РФ в сфере освоения космоса – строительстве космодрома "Восточный" и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара", - сообщили в пресс-службы главы Удмуртии.

Поясняется, что продукция предприятий представлена в каталоге по таким направлениям, как строительство, машиностроение и металлообработка, транспорт, ИТ-решения, продукты питания, лёгкая промышленность, средства безопасности, оборудование.

"Эта инициатива – отличная возможность для предприятий республики, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, расширить рынки сбыта гражданской продукции. Сегодня наши оборонные предприятия активно развивают гражданское направление и могут закрыть потребности в специальной технике, лифтовом оборудовании, робототехнике, аппаратуре спутниковой навигации, тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании", - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.