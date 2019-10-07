В Москве в новогодние праздники будут работать три отдела ЗАГС

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Церемонии регистрации брака в новогодние праздники будут проходить в Грибоедовском ЗАГСе, а также во дворцах бракосочетания №3 и №5, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В новогодние праздники в трех отделах ЗАГС Москвы проведут церемонии заключения брака. Так, в Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1) это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания №3 - 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания №5 - 4 и 7 января", - говорится в сообщении.

Добавляется, что 3, 4 и 7 января во дворцах бракосочетания №1, №3 и №5 можно будет подать заявления на регистрацию брака. А с 3 по 6 января в отделах ЗАГС каждого округа Москвы будет возможность зарегистрировать рождение ребенка.