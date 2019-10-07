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РИА Новости

В Москве в новогодние праздники будут работать три отдела ЗАГС

07:48 07.10.2019
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДворец бракосочетания № 1
Дворец бракосочетания № 1
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Дворец бракосочетания № 1. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Церемонии регистрации брака в новогодние праздники будут проходить в Грибоедовском ЗАГСе, а также во дворцах бракосочетания №3 и №5, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В новогодние праздники в трех отделах ЗАГС Москвы проведут церемонии заключения брака. Так, в Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1) это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания №3 - 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания №5 - 4 и 7 января", - говорится в сообщении.
Добавляется, что 3, 4 и 7 января во дворцах бракосочетания №1, №3 и №5 можно будет подать заявления на регистрацию брака. А с 3 по 6 января в отделах ЗАГС каждого округа Москвы будет возможность зарегистрировать рождение ребенка.
Во время ноябрьских праздников церемонии регистрации браков проведут во Дворце бракосочетания №3. Они пройдут 3 и 5 ноября. Уточняется, что 4 ноября здесь будет выходным. У других отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания выходные будут 3, 4 и 5 ноября.
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