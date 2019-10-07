Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется тепло

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Потепление в средней полосе России ожидается во вторник, сообщает " Потепление в средней полосе России ожидается во вторник, сообщает " Российская газета " со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По словам метеоролога, в понедельник в центре и на северо-западе страны погода будет напоминать ноябрьскую, а температура воздуха опустится ниже нормы на два-четыре градуса.

"Это погода предзимья, как мы ее называем", — сказала Паршина.

Синоптик объяснила, что похолодание вызвано прорывом в среднюю полосу России холодного атмосферного фронта.

Однако уже во вторник на севере Центрального федерального округа воздух прогреется до двух-семи градусов, в среду — до плюс четырех-девяти.