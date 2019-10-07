Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется тепло

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Потепление в средней полосе России ожидается во вторник, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
По словам метеоролога, в понедельник в центре и на северо-западе страны погода будет напоминать ноябрьскую, а температура воздуха опустится ниже нормы на два-четыре градуса.
"Это погода предзимья, как мы ее называем", — сказала Паршина.
Синоптик объяснила, что похолодание вызвано прорывом в среднюю полосу России холодного атмосферного фронта.
Однако уже во вторник на севере Центрального федерального округа воздух прогреется до двух-семи градусов, в среду — до плюс четырех-девяти.
При этом в четверг столбики термометров поднимутся до 13 градусов, к концу рабочей недели ожидается тепло до 14 градусов, а на выходных — до плюс 15.
5 октября, 10:56РИА НовостиЗима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре