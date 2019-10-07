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РИА Новости

Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в поддержке демократов

01:48 07.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь обвинил в предвзятости и поддержке демократов информаторов по жалобе в связи с Украиной.
Ранее адвокат Марк Заид сообщил в интервью телеканалу ABC News, что второй информатор, также являющийся сотрудником разведки, выступил перед генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном. По словам Заида, второй сотрудник разведки, "знает из первых рук" об утверждениях, приведенных в жалобе.

"Тот же самый адвокат-демократ для обоих информаторов? Все (они) поддерживают (бывшего президента США Барака) Обаму и коррумпированную Хиллари (Клинтон). Охота на ведьм!" - написал Трамп у себя в Twitter.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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