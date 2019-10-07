РФ призвала США и страны НАТО присоединиться к мораторию на размещение РСМД

САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Россия призывает США и все страны НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы не заинтересованы в гонке вооружений. Чтобы предотвратить рост напряженности, президент России Владимир Путин объявил о решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и других регионах, пока там не будут размещены аналогичные виды вооружений США. Мы призываем США и другие страны НАТО присоединиться к такому мораторию", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".