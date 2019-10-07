Антонов напомнил о предложении создать группу по кибербезопасности с США

САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов повторил предложение о создании двусторонней группы по кибербезопасности для снятия существующих опасений в этой сфере.
"Мы повторяем наше предложение создать группу по кибербезопасности. Профессиональные диалоги в этой сфере помогут снизить недопонимание и снять существующие опасения", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил РИА Новости, что в рамках заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности американская сторона подтвердила принятое решение начать разговор с Москвой по теме кибербезопасности, действуя пока в рамках международных организаций.