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РИА Новости

Антонов напомнил о предложении создать группу по кибербезопасности с США

00:33 07.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов повторил предложение о создании двусторонней группы по кибербезопасности для снятия существующих опасений в этой сфере.
"Мы повторяем наше предложение создать группу по кибербезопасности. Профессиональные диалоги в этой сфере помогут снизить недопонимание и снять существующие опасения", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил РИА Новости, что в рамках заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности американская сторона подтвердила принятое решение начать разговор с Москвой по теме кибербезопасности, действуя пока в рамках международных организаций.
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