СМИ: китайские власти намерены сузить повестку торговых переговоров с США

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Китайские власти сообщили, что намерены сузить повестку торговых переговоров с США, они хотят исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона, сообщает агентство Китайские власти сообщили, что намерены сузить повестку торговых переговоров с США, они хотят исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в последние недели высокопоставленные китайские должностные лица сообщали в ходе встреч с представителями США, что круг вопросов, которые они готовы обсудить, значительно сузился. По словам источника агентства, вице-премьер КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на предстоящих переговорах, сообщил чиновникам, которые также примут в них участие, что он сделает Вашингтону предложение, которое не включает ни вопрос реформирования китайской промышленности, ни вопрос государственного субсидирования.

"Это предложение снимает с повестки одно из основных требований администрации (президента США Дональда) Трампа", - отмечает агентство.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.