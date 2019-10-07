Антонов прокомментировал недавнюю встречу Лаврова с Помпео

САН-ФРАНЦИСКО, 7 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что недавняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео придаст стимул двустороннему диалогу, заявил воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Общение между двумя министрами было откровенным и открытым. Надеемся, что встреча придаст импульс нашему диалогу", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".

Он отметил, что стороны ведут консультации по стратегической стабильности, борьбе с терроризмом и двусторонним проблемам.

"Мы успешно продолжаем обмениваться взглядами по Северной Корее и Афганистану. Наши военные поддерживают контакт в Сирии", - добавил Антонов.