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РИА Новости

Антонов прокомментировал недавнюю встречу Лаврова с Помпео

00:14 07.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 7 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что недавняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео придаст стимул двустороннему диалогу, заявил воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Общение между двумя министрами было откровенным и открытым. Надеемся, что встреча придаст импульс нашему диалогу", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".
Он отметил, что стороны ведут консультации по стратегической стабильности, борьбе с терроризмом и двусторонним проблемам.
"Мы успешно продолжаем обмениваться взглядами по Северной Корее и Афганистану. Наши военные поддерживают контакт в Сирии", - добавил Антонов.
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прошла на полях ГА ООН в Нью-Йорке, она длилась чуть меньше часа.
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