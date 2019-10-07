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РИА Новости

Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

00:09 07.10.2019 (обновлено: 07:29 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего - работники южных городов, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Как считали показатели

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.
Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.
Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
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Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

Соотношение доходов и расходов

В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.
Как показало исследование РИА Новости, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.
Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.
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В лидерах – Москва и Южно-Сахалинск

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.
Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место.
Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске - 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов.
При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов - в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.
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Лидирующие позиции северных городов

Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).
Несмотря на близкие реальные зарплаты, номинальные в них сильно отличаются. В Салехарде средние зарплаты выше, чем в Ханты-Мансийске на 22%, но разница в ценах фактически уравнивает уровень жизни в них.
Как отмечают эксперты, в целом вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из северных, нефтегазовых регионов. Высокоприбыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих городов.
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Южные города – в конце рейтинга

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6.
Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять - столицы северокавказских республик. Как поясняют эксперты, это во многом объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.
Поэтому даже невысокие цены в этих регионах не компенсируют низкий уровень номинальных зарплат.
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Зарплаты в мегаполисах

Из городов-миллионников самый "зажиточный", не считая Москву, - Санкт-Петербург. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора там составляет 2,89, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, реальные зарплаты в северной столице в 1,3 раза меньше, чем в Москве.
Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе - 2,31, в Екатеринбурге - 2,28 и в Казани - 2,27.
Среди отстающих крупнейших городов - Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91).
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При этом из рейтинга следует, что не все города-миллионники достигают высоких мест за счет высоких зарплат, в некоторых высокий реальный уровень доходов объясняется относительно низкими ценами.
К таким городам относятся Омск и Челябинск. В первом городе соотношение зарплат и цен находится на уровне 2,17, это 35-е место в рейтинге. При этом по уровню номинальной средней зарплаты город занимает лишь 55-е место, зато стоимость фиксированного набора товаров и услуг у него ниже, чем у 93 городов из представленных 100.
Уровень зарплат в Челябинске 49-й, а по соотношению зарплат и фиксированного набора город находится на 29-м месте, так как цены тут лишь немного выше омских (девятый город по дешевизне товаров и услуг).
Город с самой низкой стоимостью фиксированного набора товаров и услуг - Саранск.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг российских городов по уровню зарплат – 2019
00:00РИА Новости
Рейтинг российских городов по уровню зарплат — 2019
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Депутат ест мясо, мы едим капусту, в среднем мы вместе едим голубцы, вот тебе и средний хороший показатель )
7 октября, 02:31
Дмитрий Р
158130217
средняя зп в Москве ( которая действительно такая, не берем в расчет директоров, менеджеров высшего звена, а простых горожан, которых большинство) 40-50 тыс, о каких 97 идет речь? или считается в среднем с теми у кого миллионные зп и те, кто 30-40 получает, но в среднем 97...
7 октября, 01:13
0_о
133121125
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