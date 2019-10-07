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РИА Новости
Культура

Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз

02:16 07.10.2019
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© Фото : HVOsearchМария Хворостовская
Мария Хворостовская
© Фото : HVOsearch
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Хворостовской стала мамой во второй раз, о чем рассказала подписчикам в инстаграме.
"Две недели назад еще одно чудо вошло в нашу жизнь. Самые спокойные и самые быстрые роды состоялись в бассейне. Мы любим тебя, малыш Лео", — написала Мария Хворостовская.
Первую дочку Арию она родила в конце мая 2018 года.
Отец детей — португальский фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс, за которого Мария Хворостовская официально вышла замуж в мае этого года.
Сейчас семья живет в Лондоне.
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