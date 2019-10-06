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РИА Новости

ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

21:14 06.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно, поврежденное в результате артобстрела ВСУ в Донбассе
Окно, поврежденное в результате артобстрела ВСУ в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно, поврежденное в результате артобстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по западным окраинам Донецка 25 мин калибром 120 миллиметров в воскресенье вечером, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще пять мин украинские силовики выпустили по поселку Трудовские на западе Донецка.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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