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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле со стороны силовиков

20:33 06.10.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждения в результате обстрела в Донбассе
Повреждения в результате обстрела в Донбассе
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Повреждения в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 17.30 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины из вооружения БМП-1 (пять снарядов), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявили в пресс-службе.
Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
"В свою очередь, подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, неукоснительно соблюдая режим тишины", - дополнили в пресс-службе.
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