В ЛНР заявили об обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 17.30 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины из вооружения БМП-1 (пять снарядов), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявили в пресс-службе.
Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
"В свою очередь, подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, неукоснительно соблюдая режим тишины", - дополнили в пресс-службе.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru