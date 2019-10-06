В Турции призвали сотрудничать с Москвой и Дамаском в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Турции при проведении новой операции на сирийской территории к востоку от Евфрата следует сотрудничать с Сирией, Россией, Ираном, Ираком и Азербайджаном, говорится в полученном РИА Новости заявлении председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

"Из заявления нашего президента мы узнали, что ВС Турции начинают военную операцию к востоку от Евфрата. Мы уверены, что ВС Турции одержат победу в операции "Источник мира", как это было в операциях "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". ВС Турции, уничтожив террористические организации PПK/YPG (Рабочую партию Курдистана /Силы самообороны сирийских курдов), способны обречь на провал планы США и Израиля по созданию "второго Израиля", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эта операция, по мнению Перинчека, сможет обеспечить не только безопасность Турции, но и будет способствовать установлению мира в Западной Азии.

"Чтобы операция "Источник мира" достигла своих целей с наименьшими потерями и как можно быстрее, следуя государственной логике, необходимо сотрудничество с нашими друзьями в Западной Азии: Сирией, Ираком, Ираном, Азербайджаном и Россией", - говорится в заявлении главы турецкой партии.

Он назвал благоприятными условия для начала диалога между Анкарой и Дамаском.

"Тот факт, что сирийские власти объявили амнистию за преступления, совершенные до 14 сентября 2019 года, а также письмо министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема генсеку ООН, в котором говорится, что PПK/YPG, находящиеся под эгидой СДС (Сирийских демократических сил), являются террористическими организациями под руководством США и Израиля, и что они полны решимости уничтожить эти организации, свидетельствует о наличии благоприятных условий для сотрудничества с Сирией", - отмечается в заявлении.

Дружба с Сирией также необходима для безопасности Турции в Восточном Средиземноморье и на Кипре, а также для защиты ее морских границ, заявил Перинчек.