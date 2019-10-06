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РИА Новости

Силовики обстреляли школы и дачи в Горловке, сообщили местные власти

18:56 06.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики полчаса ведут минометный огонь по поселку Зайцево на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, под обстрелом находятся район школы и дачи, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Уже в течение получаса идет обстрел поселка Зайцево (окраина Горловки - ред.). Под огнем район школы и дачи. Применяются минометы калибром 82 и 120 миллиметров, а также АГС", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Украинский военный
Вчера, 09:53РИА Новости
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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