Силовики обстреляли школы и дачи в Горловке, сообщили местные власти

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики полчаса ведут минометный огонь по поселку Зайцево на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, под обстрелом находятся район школы и дачи, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"Уже в течение получаса идет обстрел поселка Зайцево (окраина Горловки - ред.). Под огнем район школы и дачи. Применяются минометы калибром 82 и 120 миллиметров, а также АГС", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.