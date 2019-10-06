Из ТЦ в Нижнем Новгороде эвакуировали около полутора тысяч человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек эвакуировано из торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде после срабатывания системы пожарной защиты, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Срабатывание системы "Стрелец-Мониторинг", обрабатывающей данные о возгораниях и динамике развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, произошло в ТРЦ "Небо" на площади Лядова в Нижнем Новгороде около 17 часов в воскресенье.