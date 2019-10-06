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РИА Новости

Из ТЦ в Нижнем Новгороде эвакуировали около полутора тысяч человек

18:04 06.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек эвакуировано из торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде после срабатывания системы пожарной защиты, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Срабатывание системы "Стрелец-Мониторинг", обрабатывающей данные о возгораниях и динамике развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, произошло в ТРЦ "Небо" на площади Лядова в Нижнем Новгороде около 17 часов в воскресенье.
"На данный момент проводится эвакуация, уже эвакуировано более 1400 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают 40 человек личного состава МЧС, 12 единиц техники", - сообщает региональное управление МЧС.
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