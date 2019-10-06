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РИА Новости

Медведчук: реформа на Украине уничтожила бесплатную медицину

17:38 06.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что медицинская реформа, которую начали прежние власти Украины, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание.
"Современная", "суперпрогрессивная" медицинская реформа, которую начала прежняя власть, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
Он отметил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала законопроект об отмене медицинской реформы.
Ранее партия заявляла, что здравоохранение Украины под руководством исполняющей обязанности главы минздрава Ульяны Супрун пришло в упадок.
Эксперты называли предыдущую Раду худшим парламентом в истории Украины, пенсионная, медицинская и образовательная реформы дали негативный социально-экономический результат, а гуманитарная реформа спровоцировала конфликт в обществе.
Улица Киева
4 сентября, 12:59РИА Новости
Минздрав Украины намерен заняться увеличением продолжительности жизни
2042010
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Виктор МедведчукМинистерство здравоохранения УкраиныУкраина
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