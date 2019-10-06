Медведчук: реформа на Украине уничтожила бесплатную медицину

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что медицинская реформа, которую начали прежние власти Украины, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание.

"Современная", "суперпрогрессивная" медицинская реформа, которую начала прежняя власть, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.

Он отметил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала законопроект об отмене медицинской реформы.

Ранее партия заявляла, что здравоохранение Украины под руководством исполняющей обязанности главы минздрава Ульяны Супрун пришло в упадок.