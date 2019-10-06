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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Цирковой фестиваль собрал в Якутии 80 участников из разных стран

15:37 06.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦирковой фестиваль
Цирковой фестиваль
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Международный цирковой фестиваль "Мамонтенок" собрал в Якутии 80 участников из разных стран, сообщил журналистам директор госцирка Сергей Расторгуев.
С 4 по 6 октября шестой международный цирковой фестиваль "Мамонтенок" в городе Якутске прошел в рамках 25-летия государственного цирка имени Марфы и Сергея Расторгуевых.
Конкурсная программа фестиваля была разделена на детскую и взрослую. По словам организаторов, в фестивале приняли участие юные артисты, а также гости из Израиля, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Колумбии, Армении, Венгрии, а также из разных регионов России: Татарстана, Бурятии, Москвы, Челябинска, Перми и Краснодара.
"Уровень фестиваля с каждым годом повышается. В этом году в Якутск приехали 80 участников из нескольких стран", - отметил Расторгуев.
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Одним из членов жюри выступил председатель правления Союза цирковых деятелей России Евгений Биляуэр. "…Конечно, Якутия находится довольно далеко, и не у всех есть возможность сюда приехать и привезти сюда программы. И поэтому тем более очень здорово, что в Якутии есть такой замечательный цирк и фестиваль", - рассказал он.

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Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутия
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