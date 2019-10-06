МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков выпала в Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры региона.

"В Подмосковье за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Дожди, переходящие в мокрый снег, прошли на юге и юго-востоке области: в Озёрах, Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах и Шатуре", - говорится в сообщении.