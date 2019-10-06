В Багдаде восстановили доступ к интернету

КАИР, 6 окт - РИА Новости. Доступ к интернету, блокированный 2 октября в Багдаде и ряде городов Ирака в связи с начавшимися народными уличными протестными акциями, восстановлен в воскресенье на 60% территории иракской столицы, а также в некоторых других городах, сообщает иракское информационное агентство ВАИД.

Вместе с тем, власти продолжают блокировать популярные соцсети, через которые распространялись призывы к акциям протеста и велась координация между демонстрантами.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абд аль-Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие.