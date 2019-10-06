Число погибших в ходе протестов в Ираке достигло 113, сообщили СМИ

КАИР, 6 окт - РИА Новости. Число погибших в результате народных протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября, достигло 113 человек, более 4,1 тысячи пострадали, сообщило иракское информагентство ВАИД со ссылкой на медицинские источники.

В числе жертв, как подчеркивает агентство, 13 демонстрантов, погибших в ходе субботних акций в Багдаде и городах эль-Дивания и эль-Насырия. Двести пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

В воскресенье в иракской столице очевидцы повсеместно наблюдают усиленные патрули сил безопасности, перекрыты основные автотрассы. В то же время госучреждения, а также вузы и школы Багдада работают в нормальном режиме.