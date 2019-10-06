Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T13:36Z
https://ria.ru/20191006/1559483982.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155946/68/1559466833_0:102:3460:2048_1036x0_80_0_0_9680475c4986562337061e87dc54de20.jpg
РИА Новости

Число погибших в ходе протестов в Ираке достигло 113, сообщили СМИ

13:36 06.10.2019
619
© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
КАИР, 6 окт - РИА Новости. Число погибших в результате народных протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября, достигло 113 человек, более 4,1 тысячи пострадали, сообщило иракское информагентство ВАИД со ссылкой на медицинские источники.
В числе жертв, как подчеркивает агентство, 13 демонстрантов, погибших в ходе субботних акций в Багдаде и городах эль-Дивания и эль-Насырия. Двести пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.
В воскресенье в иракской столице очевидцы повсеместно наблюдают усиленные патрули сил безопасности, перекрыты основные автотрассы. В то же время госучреждения, а также вузы и школы Багдада работают в нормальном режиме.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абд аль-Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Вчера, 13:14РИА Новости
Премьер Ирака согласился на перестановки в правительстве, сообщили СМИ
101022
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Премьер Ирака согласился на перестановки в правительстве, сообщили СМИ
РИА
Новости
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Источник: глава провинции Багдад в Ираке подал в отставку на фоне протестов
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
В Багдаде восстановили доступ к интернету
Горы в Чили
В Чили произошло землетрясение
Лента
новостей
Автомобиль полиции в СШа
СМИ: четыре человека погибли из-за стрельбы в баре в Канзас-Сити
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
В Ираке снова отключили интернет
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
В ходе протестных акций в Ираке погибли 104 человека
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Протестующие на юге Ирака поджигают офисы партий
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак
СМИ сообщили о гибели нескольких человек при разгоне акций протеста в Ираке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: поручение Трампа по выводу войск США из Сирии не выполнили
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
Число погибших в ходе протестов в Ираке превысило 70 человек, сообщили СМИ
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
В Косово задержаны два члена участковой избирательной комиссии
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
На акцию против "формулы Штайнмайера" в Киеве вышли десять тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния