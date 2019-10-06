Неверов призвал депутатов задуматься о визитах в США после допроса Юмашевой

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Депутатам Госдумы после ситуации с их коллегой Ингой Юмашевой ("Единая Россия") в Соединенных Штатах Америки стоит задуматься, посещать ли мероприятия, организованные общественными организациями в этой стране, заявил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой.

Неверов отметил, что депутат прибыла в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации.

"В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было. Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.

По его словам, действия американских спецслужб показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога России и США.

"Надеюсь, что американская сторона представит внятные объяснения причин произошедшего, хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом", - сказал Неверов.