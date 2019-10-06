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РИА Новости

Неверов призвал депутатов задуматься о визитах в США после допроса Юмашевой

12:06 06.10.2019 (обновлено: 12:45 06.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Депутатам Госдумы после ситуации с их коллегой Ингой Юмашевой ("Единая Россия") в Соединенных Штатах Америки стоит задуматься, посещать ли мероприятия, организованные общественными организациями в этой стране, заявил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой.
Неверов отметил, что депутат прибыла в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации.
"В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было. Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.
По его словам, действия американских спецслужб показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога России и США.
"Надеюсь, что американская сторона представит внятные объяснения причин произошедшего, хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом", - сказал Неверов.
Ранее США не выдали визы некоторым членам российской делегации, которые планировали участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (24-30 сентября). Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания комиссии ООН по разоружению и первого комитета Генассамблеи. Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 01:35РИА Новости
Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой
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