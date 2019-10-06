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РИА Новости

Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

11:16 06.10.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.
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"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1211 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 406 человек (женщин - 122, детей - 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 805 человек (женщин - 242, детей - 411)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, детский сад, хлебопекарня и электроподстанция. Инженерные подразделения ВС Сирии разминировали 2,3 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 28 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка
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