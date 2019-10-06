В Якутии для детей открыли Дом научной коллаборации в рамках нацпроекта

ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова открылся в воскресенье для детей Якутии в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

"В новом лектории, расположенном в корпусе факультетов естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, будут реализовываться программы дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - рассказали в пресс-службе.

Директор лектория Прасковья Никифорова рассказала, что школьники и педагоги будут заниматься по приоритетным направлениям программы допобразования с использованием новых технологий. "В этом году приоритетными считаются направления по биотехнологии, по генной инженерии, машинному обучению и ИТ направлению", - поделилась она.

Кроме традиционных занятий, здесь будут проходить различные конференции, хакатоны, открытые лекции, мастер-классы для детей и их родителей. Функциональные зоны включают в себя коворкинг-центр, лекторий на 25 рабочих мест, компьютерную и шахматную зоны. Также в работе лектория будет использована кадровая и материально-техническая база Северо-Восточного университета им. М.К. Аммосова.

Со знаменательным днем присутствующих поздравила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Казалось бы, совсем недавно мы обсуждали вопрос, какое учебное заведение может стать площадкой нового проекта, реализуемого в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", а сегодня мы его уже открываем… Мы были и остаемся особенным регионом. Мы находимся в особых условиях и нам, безусловно, нужно это подчеркивать и воспитывать своих детей во благо развития родной республики", - подчеркнула вице-премьер.