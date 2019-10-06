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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии для детей открыли Дом научной коллаборации в рамках нацпроекта

10:08 06.10.2019
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© Fotolia / evasilchenkoДети на уроке в школе
Дети на уроке в школе
© Fotolia / evasilchenko
Дети на уроке в школе. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова открылся в воскресенье для детей Якутии в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
"В новом лектории, расположенном в корпусе факультетов естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, будут реализовываться программы дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - рассказали в пресс-службе.
Директор лектория Прасковья Никифорова рассказала, что  школьники и педагоги будут заниматься по приоритетным направлениям программы допобразования с использованием новых технологий. "В этом году приоритетными считаются направления по биотехнологии, по генной инженерии, машинному обучению и ИТ направлению", - поделилась она.
Кроме традиционных занятий, здесь будут проходить различные конференции, хакатоны, открытые лекции, мастер-классы для детей и их родителей. Функциональные зоны включают в себя коворкинг-центр, лекторий на 25 рабочих мест, компьютерную и шахматную зоны. Также в работе лектория будет использована кадровая и материально-техническая база Северо-Восточного университета им. М.К. Аммосова.
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Со знаменательным днем присутствующих поздравила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.
"Казалось бы, совсем недавно мы обсуждали вопрос, какое учебное заведение может стать площадкой нового проекта, реализуемого в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", а сегодня мы его уже открываем… Мы были и остаемся особенным регионом. Мы находимся в особых условиях и нам, безусловно, нужно это подчеркивать и воспитывать своих детей во благо развития родной республики", - подчеркнула вице-премьер.
Ранее сообщалось, что проект Якутии "Одаренный ребенок" представлен в агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияОбщество
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