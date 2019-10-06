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РИА Новости

Тайсаев: руководство российских СМИ планирует посетить КНДР

09:37 06.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПанно "Речь Ким Ир Сена" в Пхеньяне
Панно Речь Ким Ир Сена в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Руководство российских информагентств и телеканалов, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, планируют в ближайшее время посетить КНДР, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев.
Пхеньян
5 октября, 22:03РИА Новости
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Ранее сообщалось, что 8 октября Москву посетит делегация Минсельхоза КНДР и сельскохозяйственных кооперативов республики. Кроме того, прорабатывается визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Северную Корею. Визит может состояться в 2020 году.
"Туда, я знаю, наши руководители крупнейших информагентств, телевизионных каналов едут... Я знаю, что Эрнст поедет. Это очень хорошо, это очень важно, чтобы на таком серьезном уровне информационщики (посетили КНДР)", - сказал Тайсаев.
Он отметил, что визиты журналистов в Северную Корею очень важны, так как это позволяет увидеть реальную жизнь КНДР, пообщаться с простыми людьми.
1022011
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Казбек ТайсаевКонстантин ЭрнстКНДРРоссияВ мире
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