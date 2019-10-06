Тайсаев: руководство российских СМИ планирует посетить КНДР

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Руководство российских информагентств и телеканалов, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, планируют в ближайшее время посетить КНДР, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев.

Ранее сообщалось, что 8 октября Москву посетит делегация Минсельхоза КНДР и сельскохозяйственных кооперативов республики. Кроме того, прорабатывается визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Северную Корею. Визит может состояться в 2020 году.

"Туда, я знаю, наши руководители крупнейших информагентств, телевизионных каналов едут... Я знаю, что Эрнст поедет. Это очень хорошо, это очень важно, чтобы на таком серьезном уровне информационщики (посетили КНДР)", - сказал Тайсаев.