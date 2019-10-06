Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в воскресенье

"Сегодня столица будет находиться на северо-западной периферии активного южного циклона. В такой ситуации в столичном регионе облачно, пройдут дожди, местами, преимущественно во второй половине дня, с мокрым снегом. Температура воздуха в Москве составит до плюс 3-5 градусов, по области столбики термометров поднимутся до плюс 1-6. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, в порывах до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - сообщил Леус.