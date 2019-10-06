Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пониженное атмосферное давление, до 740 миллиметров ртутного столба, дождь с мокрым снегом и 5 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
5 октября, 14:21РИА НовостиСиноптики рассказали о погодных сюрпризах в октябре
"Сегодня столица будет находиться на северо-западной периферии активного южного циклона. В такой ситуации в столичном регионе облачно, пройдут дожди, местами, преимущественно во второй половине дня, с мокрым снегом. Температура воздуха в Москве составит до плюс 3-5 градусов, по области столбики термометров поднимутся до плюс 1-6. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, в порывах до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - сообщил Леус.
Несмотря на то, что в Москве будет идти снег, из-за плюсовых температур он не сможет образовать снежный покров, так как будет сразу же таять, отметил синоптик.