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РИА Новости

Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:31 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов Спасская башня Московского Кремля
 Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пониженное атмосферное давление, до 740 миллиметров ртутного столба, дождь с мокрым снегом и 5 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня столица будет находиться на северо-западной периферии активного южного циклона. В такой ситуации в столичном регионе облачно, пройдут дожди, местами, преимущественно во второй половине дня, с мокрым снегом. Температура воздуха в Москве составит до плюс 3-5 градусов, по области столбики термометров поднимутся до плюс 1-6. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, в порывах до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - сообщил Леус.
Несмотря на то, что в Москве будет идти снег, из-за плюсовых температур он не сможет образовать снежный покров, так как будет сразу же таять, отметил синоптик.
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