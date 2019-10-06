Помпео обсудил в Афинах проведение встречи Трампа с премьером Греции

"Да, мы говорили об этом. Я пока ничего не могу подтвердить, но мы, конечно, говорили об этом. Оба (Трамп и Мицотакис - ред.) имели возможность поговорить ранее, и я знаю, что они продолжат разговор", - заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он проведение встречи Трампа и Мицотакиса.