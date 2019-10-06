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РИА Новости

Помпео обсудил в Афинах проведение встречи Трампа с премьером Греции

08:21 06.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью греческому телевидению, что обсудил в Афинах возможное проведение встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Да, мы говорили об этом. Я пока ничего не могу подтвердить, но мы, конечно, говорили об этом. Оба (Трамп и Мицотакис - ред.) имели возможность поговорить ранее, и я знаю, что они продолжат разговор", - заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он проведение встречи Трампа и Мицотакиса.
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Стенограмма интервью Помпео греческому телевидению приводится на сайте госдепартамента США.
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Майк ПомпеоКириакос МицотакисГрецияСШАВ мире
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