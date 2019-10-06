Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США

ФОРТ-РОСС (Калифорния, США), 6 окт - РИА Новости. Очередной раунд российско-американского форума "Диалог Форт-Росс", который состоится в воскресенье, проходит в непростых условиях, его участники рассчитывают откровенно поговорить о существующих проблемах, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Данный раунд "Диалога Форт-Росс" проходит в очень непростых условиях, в непростой ситуации, в которой находятся российско-американские отношения. Для нас этот диалог особенно важен, потому что мы твердо убеждены, что в США гораздо больше людей, которые выступают за стабилизацию, за развитие российско-американских отношений", - сказал он.

Дипломат поделился своим впечатлением от общения с людьми в Сан-Франциско. По его словам, большинство граждан не понимают, что происходит в Вашингтоне, и настаивают на том, чтобы эта русофобия прекратилась.

"Что касается завтрашнего диалога, мы очень рассчитываем на то, что сумеем откровенно поговорить о многих проблемах, которые существуют в российско-американских отношениях, и, главное, наметить конкретные шаги к их оздоровлению", - добавил Антонов.

"Диалог Форт-Росс" - российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в 2017 году, с тех пор форум принимали Псков, Изборск, Великий Новгород. В июне 2019 года дискуссии проходили в Вологде.