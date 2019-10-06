Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T03:18Z
https://ria.ru/20191006/1559477930.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152483/71/1524837139_0:165:3076:1895_1036x0_80_0_0_283e73e3258ba87bfe85cdefc95b45d3.jpg
РИА Новости

Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США

03:18 06.10.2019
188
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
ФОРТ-РОСС (Калифорния, США), 6 окт - РИА Новости. Очередной раунд российско-американского форума "Диалог Форт-Росс", который состоится в воскресенье, проходит в непростых условиях, его участники рассчитывают откровенно поговорить о существующих проблемах, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Данный раунд "Диалога Форт-Росс" проходит в очень непростых условиях, в непростой ситуации, в которой находятся российско-американские отношения. Для нас этот диалог особенно важен, потому что мы твердо убеждены, что в США гораздо больше людей, которые выступают за стабилизацию, за развитие российско-американских отношений", - сказал он.
Дипломат поделился своим впечатлением от общения с людьми в Сан-Франциско. По его словам, большинство граждан не понимают, что происходит в Вашингтоне, и настаивают на том, чтобы эта русофобия прекратилась.
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
01:12РИА Новости
ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
"Что касается завтрашнего диалога, мы очень рассчитываем на то, что сумеем откровенно поговорить о многих проблемах, которые существуют в российско-американских отношениях, и, главное, наметить конкретные шаги к их оздоровлению", - добавил Антонов.
"Диалог Форт-Росс" - российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в 2017 году, с тех пор форум принимали Псков, Изборск, Великий Новгород. В июне 2019 года дискуссии проходили в Вологде.
Более двух веков назад именно из Вологды Иван Кусков из Тотьмы отправился покорять Северную Америку. В 1812 году он основал в Калифорнии первое русское поселение - крепость Росс.
Анатолий Антонов
02:52РИА Новости
РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
210010
Обсудить 0
Анатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Завод колумбийской госкомпании Ecopetrol
В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод
РИА
Новости
Дональд Трамп
СМИ: Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал к импичменту Ромни
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: мир сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
РФ создаст план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Стокгольме
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой
Дональд Трамп во время телефонного разговора
WP: Трамп "заискивал" перед Путиным во время первого разговора
Пхеньян
КНДР прекратила переговоры с США
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву телеканала Россия 1 в ходе визита на Кубу в Гаван
Медведев прокомментировал обещание Зеленского о расследовании дела Байдена
Юрий Борисов
Вице-премьер России провел встречу с Мадуро в Каракасе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния