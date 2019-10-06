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РИА Новости

РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве

02:52 06.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
ФОРТ-РОСС (Калифорния, США), 6 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США в ближайшее время внесут предложения по созданию консультативного делового совета и первое его заседание пройдет в Москве, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы очень рассчитываем на то, что американская сторона сделает конкретные предложения, и мы сможем уже в ближайшее время провести такого рода мероприятие в Москве", - сказал он.
Дипломат напомнил, что идею о формировании такого совета выдвинул президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США пока не проявляют готовности сформулировать свой подход к формированию состава и формата российско-американского делового совета. По его словам, стороны продолжают обсуждать различные варианты.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
3 октября, 23:16РИА Новости
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Анатолий АнтоновМоскваРоссияСШАВ мире
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