РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве

ФОРТ-РОСС (Калифорния, США), 6 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США в ближайшее время внесут предложения по созданию консультативного делового совета и первое его заседание пройдет в Москве, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы очень рассчитываем на то, что американская сторона сделает конкретные предложения, и мы сможем уже в ближайшее время провести такого рода мероприятие в Москве", - сказал он.
Дипломат напомнил, что идею о формировании такого совета выдвинул президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США пока не проявляют готовности сформулировать свой подход к формированию состава и формата российско-американского делового совета. По его словам, стороны продолжают обсуждать различные варианты.