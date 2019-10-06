Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова

"Это была экстраординарная встреча, в ходе которой были проанализированы все темы кооперации и совместной работы для развития, и мы можем сказать о новом экономическом сотрудничестве, об участии российских компаний во всех сферах производства, которые являются стратегическими для страны", - сказал Мадуро.