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РИА Новости

Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова

02:35 06.10.2019 (обновлено: 02:59 06.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас, следует из видео, опубликованного в Twitter президента Николаса Мадуро.
Документы были подписаны сопредседателями межправительственной комиссии Борисовым и вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами в присутствии Мадуро.
По словам президента, эти соглашения будут способствовать прогрессу и экономическому возрождению страны.
"Это была экстраординарная встреча, в ходе которой были проанализированы все темы кооперации и совместной работы для развития, и мы можем сказать о новом экономическом сотрудничестве, об участии российских компаний во всех сферах производства, которые являются стратегическими для страны", - сказал Мадуро.
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