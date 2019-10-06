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РИА Новости

РФ создаст план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения

01:03 06.10.2019
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваЗаместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти России разработают национальный план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения по климату, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева по итогам его встречи с премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.
"Господин Лашет приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения о климате. В свою очередь Алексей Гордеев сообщил, что будет разработан национальный план по адаптации экономики в целях выполнения Парижского соглашения и снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу", - сказали в пресс-службе.
Представитель вице-премьера также отметил, что, по словам премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, России и Германии очень важно развивать сотрудничество по всем направлениям, особенно в аграрно-продовольственном секторе и сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце сентября подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.
Парижское соглашение по климату - глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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