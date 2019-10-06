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РИА Новости

Борисов встретился в Каракасе с вице-президентом и главой МИД Венесуэлы

00:16 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу встретился в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Вице-президент Делси Родригес вместе с главой МИД Хорхе Арреасой приняли сопредседателей межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы", - сообщил МИД Венесуэлы в Twitter.
Ранее в аппарате зампреда российского правительства сообщили, что в субботу Борисов встретится в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами являются сопредседателями российско-венесуэльской межправительственной комиссии.
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