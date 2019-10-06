Борисов встретился в Каракасе с вице-президентом и главой МИД Венесуэлы

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу встретился в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой, сообщил МИД латиноамериканской страны.

"Вице-президент Делси Родригес вместе с главой МИД Хорхе Арреасой приняли сопредседателей межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы", - сообщил МИД Венесуэлы в Twitter.

Ранее в аппарате зампреда российского правительства сообщили, что в субботу Борисов встретится в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.