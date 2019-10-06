Представители властей Украины посетят Донбасс, где пройдет разведение войск

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течение 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций. Соблюдение режима тишины в течение семи дней при этом не является обязательным условием.

"Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан", - говорится в сообщении.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.