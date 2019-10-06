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РИА Новости

На юго-западе Англии около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

00:06 06.10.2019
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© en.wikipedia.orgСкорая помощь
Скорая помощь
© en.wikipedia.org
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Тридцать семь человек пострадали в субботу после того, как двухэтажный автобус перевернулся в графстве Девон на юго-западе Англии, сообщило управление полиции по Девону и Корнуэллу.
Ранее в полиции сообщили, что в результате ДТП серьезные ранения получил один пассажир, еще около десятка человек отделались незначительными травмами.
"В результате инцидента ... травмы получили 37 человек, из них восемь человек получили потенциально серьезные травмы", - приводит полиция слова представителя спасательных служб.
В пресс-релизе полиции отмечается, что врачи осмотрели еще 10 человек, однако им медицинская помощь не потребовалась.
О причинах ДТП пока не сообщается. Отмечается, что водитель автобуса не был арестован, он оказывает содействие в расследовании причин ДТП.
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