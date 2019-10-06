Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне чуть не подрались из-за принцессы Дианы

"Когда всех пригласили к столу, Ричард и Сильвестр задержались. Их обнаружил Дэвид (муж Элтона Джона — Прим.ред.) в коридоре. Они собирались драться друг с другом из-за Дианы. Дэвид сделал вид, что не заметил этого и обратился к ним: "Эй, ребята! Пора ужинать", но Сильвестр ушел, на прощанье бросив, "если б я знал, что этот чертов Прекрасный принц будет здесь, я б даже не приходил", — написал Элтон Джон.