Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне чуть не подрались из-за принцессы Дианы

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В автобиографии британского композитора Элтона Джона Me ("Я") описывается эпизод, когда актеры Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир чуть не подрались из-за принцессы Дианы на ужине в доме музыканта, сообщает Mirror.
В книге Элтон Джон рассказал, как однажды устраивал праздничный ужин для главы студии Disney Джеффри Катценберга во время работы над "Королем Львом".
Катценберг умолял композитора пригласить принцессу Диану (она уже тогда разошлась с принцем Чарльзом), что удалось сделать музыканту. Также среди гостей были Ричард Гир, который только что расстался с Синди Кроуфорд, и Сильвестр Сталлоне.
"Они (Диана, Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне — Прим.ред.) сидели перед камином вместе. Я не мог не заметить странную атмосферу в комнате. Диана и Ричард были увлеченны беседой, а Сильвестр метал в их сторону недовольные взгляды", — процитировали мемуары Элтона Джона.
По словам композитора, Сталлоне приехал на званый обед только для того чтобы встретиться и завязать отношения с Дианой, в чем сам позже признался.
"Когда всех пригласили к столу, Ричард и Сильвестр задержались. Их обнаружил Дэвид (муж Элтона Джона — Прим.ред.) в коридоре. Они собирались драться друг с другом из-за Дианы. Дэвид сделал вид, что не заметил этого и обратился к ним: "Эй, ребята! Пора ужинать", но Сильвестр ушел, на прощанье бросив, "если б я знал, что этот чертов Прекрасный принц будет здесь, я б даже не приходил", — написал Элтон Джон.
Диана после ужина вернулась к камину с Ричардом Гиром.
Автобиография Элтона Джона выйдет 15 октября.