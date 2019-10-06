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РИА Новости
Культура

В Сети появился мэшап на песню Билли Айлиш и панк-рок группы The Distillers

00:37 06.10.2019
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© Канал Billie Eilish на YouTubeСтоп-кадр клипа Billie Eilish "All the good girls go to hell"
Стоп-кадр клипа Billie Eilish All the good girls go to hell
© Канал Billie Eilish на YouTube
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети появился мэшап (музыкальная композиция, состоящий из двух и более исходных произведений, — Прим. ред.) на песню американской певицы Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell и композицию Drain The Blood панк-рок группы The Distillers, сообщает NME.
Видео одобрила солистка The Distillers Броди Даль, которая разместила видео со звуковой дорожкой в своем Твиттере.
У поклонников мнение разошлось.
"Мне это нравится! Два моих любимых артиста в одном треке!", "Это ужасно", "Как большая поклонница обеих песен, не могу принять эту коллаборацию", — прокомментировали пользователи.
Песня Drain The Blood вышла в 2003 году и получила премию за достижения в рок-музыки Kerrang! в номинации "Лучший сингл".
Трек Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell вышел в начале сентября этого года.
За несколько часов клип на эту песню посмотрели более восьми миллионов раз на YouTube. Сейчас эта цифра составляет более 63 миллионов.
Предыдущий клип Айлиш на песню Bad Guy c конца марта посмотрели более 571 миллиона раз.
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