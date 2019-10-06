В Сети появился мэшап на песню Билли Айлиш и панк-рок группы The Distillers

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети появился мэшап (музыкальная композиция, состоящий из двух и более исходных произведений, — Прим. ред.) на песню американской певицы Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell и композицию Drain The Blood панк-рок группы The Distillers, . В Сети появился мэшап (музыкальная композиция, состоящий из двух и более исходных произведений, — Прим. ред.) на песню американской певицы Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell и композицию Drain The Blood панк-рок группы The Distillers, сообщает NME.

All the Good Girls Drain the Blood (Billie Eilish vs. Distillers) https://t.co/0MWjW8mSYW — Brody Dalle-Homme (@BrodyDHomme) 4 октября 2019 г.

Видео одобрила солистка The Distillers Броди Даль, которая разместила видео со звуковой дорожкой в своем Твиттере.

У поклонников мнение разошлось.

"Мне это нравится! Два моих любимых артиста в одном треке!", "Это ужасно", "Как большая поклонница обеих песен, не могу принять эту коллаборацию", — прокомментировали пользователи.

Песня Drain The Blood вышла в 2003 году и получила премию за достижения в рок-музыки Kerrang! в номинации "Лучший сингл".

Трек Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell вышел в начале сентября этого года.

За несколько часов клип на эту песню посмотрели более восьми миллионов раз на YouTube. Сейчас эта цифра составляет более 63 миллионов.