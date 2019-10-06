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РИА Новости

Процедура выборов в парламент Португалии

04:00 06.10.2019
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© REUTERS / Hugo CorreiaГолосование на избирательном участке в Лиссабоне
Голосование на избирательном участке в Лиссабоне
© REUTERS / Hugo Correia
Согласно Конституции Португальской республики (1976), страна является суверенным государством с взаимным ограничением полномочий президента, правительства и парламента.
Однопалатный парламент Португалии (Ассамблея республики) может состоять из 180-230 депутатов. В 2019 году будут избраны 230 депутатов. Они избираются по партийным спискам по пропорциональной системе сроком на четыре года.
Голосовать могут дееспособные граждане Португалии, достигшие возраста 18 лет.
Список избирателей составляется за 60 дней до дня выборов, поэтому гражданам, изменившим место жительства после этого срока, необходимо голосовать по месту предыдущего проживания.
Выдвигать кандидатов могут только политические партии или коалиции. При этом списки кандидатов могут включать граждан, не являющихся членами соответствующих партий или коалиций. Не могут баллотировать в парламент лица, занимающие некоторые государственные посты (президент, судьи, члены Национальной избирательной комиссии и др.). Женщины должны составлять 40% списка кандидатов. При исключении кандидата из списка он должен быть заменен на лицо того же пола.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения политической партией, политической коалицией списка кандидатов, внесение избирательного залога, требование о проживании кандидата на территории соответствующего избирательного округа законодательством о выборах не предусмотрено.
Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты завершается за 41 день до даты выборов. Кандидат может снять свою кандидатуру с выборов за 48 часов до голосования.
Кандидат имеет право на освобождение от работы за 30 дней до даты выборов, чтобы иметь возможность участвовать в избирательной кампании.
Агитационный период начинается за 14 дней и заканчивается за один день до дня выборов. Бесплатное эфирное время на национальном радио и телевидении распределяются пропорционально между правомочными партиями.
Запрещено размещать рекламу в пределах 500 метров от избирательных участков, на национальных памятниках, в религиозных зданиях, торговых центрах и т.п.
Избирательные фонды могут быть сформированы как при помощи государственного, так и частного финансирования, и не могут превышать 20,9 тысячи евро для каждого участника. Отчеты о финансировании кампании должны быть поданы в течение 90 дней после публикации официальных результатов выборов.
Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 19.00.
Возможно досрочное голосование на специальных избирательных участках, расположенных в столицах избирательных округов.
В день голосования избиратель приходит на избирательный участок, предъявляет члену избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность, получает бюллетень и направляется в кабину для голосования. Заполнив бюллетень, избиратель опускает его в урну для голосования. В случае порчи бюллетеня избиратель может запросить еще один бланк.
Если в бюллетене отмечено несколько квадратов, сделан надрез или написано слово, то он считается недействительным. Голосование считается состоявшимся, даже если большая часть бюллетеней была признана недействительными.
Граждане Португалии, находящиеся за пределами страны, могут проголосовать удаленно. Для этого необходимо обратиться в посольство.
Мандаты распределяются при помощи метода д’Ондта. Депутаты приступают к своим полномочиям с открытием первого после выборов заседания Ассамблеи республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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