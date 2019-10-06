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РИА Новости
Культура

Мальчиков — в голубой, девочек — в розовый. Почему их так одевают

08:00 06.10.2019 (обновлено: 12:46 06.10.2019)
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© Depositphotos / PixinoooДети играют во дворе
Дети играют во дворе
© Depositphotos / Pixinooo
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Мэган Виртанен. "Глобус для девочек. Цвет: розовый". Звучит как анекдот, но такой товар на самом деле продается. Не стоит обвинять производителей — они тут ни при чем, просто следуют за спросом. Впрочем, именно дизайнерам детских товаров мы во многом обязаны представлениями о том, что девочка, к примеру, должна расти в окружении розовых предметов и наряжать ее надо в такие же тона. Откуда взялись эти стереотипы и важны ли они детям — в материале РИА Новости.

Угадай: девочка или мальчик?

Вплоть до XX века гендерных различий в одежде для младенцев не было. До трехлетнего возраста не отличались ни тип наряда, ни его цвет: детей одевали в одинаковые платьица и практически одинаково стригли.
В газетах проводили конкурсы, где нужно было угадать пол ребенка по фотографии, — несколько странное развлечение на современный взгляд, но тогда крайне популярное. Только по достижении определенного возраста дети начинали носить одежду, соответствующую их полу: мальчикам полагался костюмчик с брюками, девочкам — короткое платье.
© РИА Новости / Мария ТабакПортрет маленького мальчика, XVII век
Портрет маленького мальчика, 17-й век
© РИА Новости / Мария Табак
Портрет маленького мальчика, XVII век
Идеальным цветом для детских нарядов считался белый — такая одежда была, конечно, более маркой, зато она не линяла при стирке и ее можно было кипятить. Мода на белые младенческие одеяния стала сходить на нет с распространением новых красителей и способов стирки.

Когда подключились психологи

В начале ХХ века, с появлением исследований по детской психологии, возник и интерес к идее "гендерного воспитания с младенчества". Модные журналы в то время сходились на необходимости использовать для детской одежды пастельные оттенки, в том числе голубой и розовый.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "Детский костюм XVIII — начала XX века", открывшейся в Государственном историческом музее в Москве

Открытие выставки детского костюма в Историческом музее
1 из 3

Экспонаты выставки "Детский костюм XVIII — начала XX века", открывшейся в Государственном историческом музее в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото : Государственный Исторический МузейПлатье для девочки (Россия, 1867 год). Экспонат выставки Государственного исторического музея "Детский костюм"
Платье для девочки (Россия, 1867 год)
2 из 3
Платье для девочки (Россия, 1867 год). Экспонат выставки Государственного исторического музея "Детский костюм"
© Фото : Государственный Исторический Музей
© Фото : Государственный Исторический МузейКостюм для мальчика (Россия, 1870 год). Экспонат выставки Государственного исторического музея "Детский костюм"
Костюм для мальчика (Россия, 1870 год)
3 из 3
Костюм для мальчика (Россия, 1870 год). Экспонат выставки Государственного исторического музея "Детский костюм"
© Фото : Государственный Исторический Музей
1 из 3

Экспонаты выставки "Детский костюм XVIII — начала XX века", открывшейся в Государственном историческом музее в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 3
Платье для девочки (Россия, 1867 год). Экспонат выставки Государственного исторического музея "Детский костюм"
© Фото : Государственный Исторический Музей
3 из 3
Костюм для мальчика (Россия, 1870 год). Экспонат выставки Государственного исторического музея "Детский костюм"
© Фото : Государственный Исторический Музей
Никакого единого мнения по поводу соответствия цвета и пола не существовало: в Бельгии начала века розовый считался мальчишеским цветом, в Швейцарии голубой определялся как однозначно девичий, американская пресса в 1905 году советовала одевать мальчиков в розовую одежду, а девочек — в голубую.
Спустя двадцать лет, в 1926 году, журнал Vogue уже рекомендовал строго обратное: голубой для мальчиков, как более "основательный и соответствующий сильному полу" цвет, а розовый для девочек — как "изящный". Существует мнение, что на такое изменение стандартов повлияла шумиха вокруг двух картин, которые железнодорожный магнат Генри Хантингтон приобрел для своего музея за баснословные деньги: это были "Мальчик в голубом" Томаса Гейнсборо и "Пинки" сэра Томаса Лоуренса.
© Depositphotos / Family VeldmanДети в костюмах зайчиков
Дети в костюмах зайчиков
© Depositphotos / Family Veldman
Дети в костюмах зайчиков
Впрочем, до середины прошлого века розовый и голубой оставались взаимозаменяемыми "детскими" цветами. Для младенцев чаще приобретали комплекты одежды нейтральных оттенков — желтого или светло-зеленого (ведь большинство женщин покупают приданое для младенца еще во время беременности, а до изобретения УЗИ предсказать пол ребенка было невозможно).

Новая мода и феминистки

Мода на розовый цвет в женской одежде и косметике 1950-х привела к тому, что и маленьких девочек предпочитали одевать в такие оттенки. Шестидесятые прошли под знаком розовых девичьих одежек, а наряды куклы Барби, увидевшей свет в 1959 году, всего лишь следовали общей моде.
© РИА Новости / Алексей ДаничевКоллекцию из 200 моделей Барби представили на выставке в Петербурге
Коллекцию из 200 моделей Барби представили на выставке в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Как ни парадоксально, окончательным закреплением значения этого цвета как "женского" мы обязаны протестующим против гендерных стереотипов феминисткам семидесятых годов, хотя их чаяния были строго противоположными. Стандарт оказался столь крепким, что даже рубашки офисных работников если и были цветными, то именно голубыми, а появление в начале 2000-х розовых мужских рубашек и галстуков многие восприняли в штыки, да и сейчас, несмотря на происходящие в мужской моде изменения, розовый цвет на мужчине у некоторых вызывает подозрения.

Традиционные ленты

Что интересно, советская, а затем и российская традиция голубых и розовых лент, которыми перевязывают конверт младенцев в роддомах, не только связана с общемировыми трендами, но еще и восходит к указу императора Павла Первого. Согласно ему, все мальчики в императорской семье при рождении сразу становились кавалерами ордена Святого апостола Андрея Первозванного с голубой геральдической лентой. Девочкам, соответственно, полагался орден Святой великомученицы Екатерины с розовой муаровой лентой.
© РИА Новости / Алексей ДаничевРепетиция показа детской одежды в рамках Недели детской моды в гостинице "Европейская" в Санкт-Петербурге
Репетиция показа детской одежды в рамках Недели детской моды в гостиннице Европейская в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Репетиция показа детской одежды в рамках Недели детской моды в гостинице "Европейская" в Санкт-Петербурге
Как показали многие исследования, самим детям важнее, чтобы цвет одежды соответствовал их личным предпочтениям. Дети обоих полов могут выбрать не розовые или голубые, а зеленые, фиолетовые или даже черные наряды.
Каковы бы ни были модные концепции воспитания, стремление родителей одеть ребенка в вещи "положенного" цвета важно в первую очередь для них самих. Розовая или голубая одежда детей в наши дни демонстрирует окружающим понимание норм, пусть и чуть устаревших, а также служит оберегом от осуждения мимо проходящих дам старшего возраста.
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