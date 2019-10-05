Навигация в Якутии, где отмечалось обмеление рек, завершится в октябре

ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Навигация в Якутии, где этим летом обмелели реки, завершится в октябре, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

В городе Якутске и поселке Жатай из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз нефтепродуктов для топливных компаний и завоз грузов. Были проведены дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал". По мнению экспертов Гидрометцентра РФ, падение уровня воды в Лене связано с малоснежной зимой и долгим антициклоном, который стоял над регионом этим летом.

"Уже в этом месяце закроется судоходная обстановка на центральных реках Якутии. Между тем актуальность обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов в последнее время набирает обороты", - рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По информации руководителя департамента водного и железнодорожного транспорта якутского минтранса Семена Коркина, в арктической зоне и на реке Вилюй навигация уже завершена. На центральных реках закрытие навигации планируется 10-22 октября, в том числе на реке Лена на участке между устьем реки Алдан и Якутском – 16 октября, на участке Якутск - Синск – 18 октября. На реке Алдан закрытие судоходства запланировано с 4 по 12 октября.