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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Навигация в Якутии, где отмечалось обмеление рек, завершится в октябре

12:22 05.10.2019 (обновлено: 12:24 07.10.2019)
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© Фото : Анна ГальперинаЯкутия
Якутия
© Фото : Анна Гальперина
ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Навигация в Якутии, где этим летом обмелели реки, завершится в октябре, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
В городе Якутске и поселке Жатай из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз нефтепродуктов для топливных компаний и завоз грузов. Были проведены дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал". По мнению экспертов Гидрометцентра РФ, падение уровня воды в Лене связано с малоснежной зимой и долгим антициклоном, который стоял над регионом этим летом.

"Уже в этом месяце закроется судоходная обстановка на центральных реках Якутии. Между тем актуальность обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов в последнее время набирает обороты", - рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По информации руководителя департамента водного и железнодорожного транспорта якутского минтранса Семена Коркина, в арктической зоне и на реке Вилюй навигация уже завершена. На центральных реках закрытие навигации планируется 10-22 октября, в том числе на реке Лена на участке между устьем реки Алдан и Якутском – 16 октября, на участке Якутск - Синск – 18 октября. На реке Алдан закрытие судоходства запланировано с 4 по 12 октября.
Как правило, навигация по арктическим рекам из года в год закрывается в конце сентября, по Лене — во второй декаде октября. В 2018 году речные перевозки завершились 20 октября.
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