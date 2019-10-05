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РИА Новости
Культура

Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре

21:58 05.10.2019 (обновлено: 04:16 06.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлтон Джон
Элтон Джон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Британский музыкант Элтон Джон рассказал, что врачи вызвали русскую медсестру, чтобы спасти его от осложнений, возникших после перенесенной операции по удалению опухоли простаты, сообщает газета Daily Mail, которая приводит отрывки автобиографии из книги музыканта.
В 2017 году певец решился на операцию, предпочтя ее химиотерапии, потому что знал, что ему придется отменять свои концерты, чтобы проходить лечение.
"Я пошел прямо на операцию … На самом деле, решение за меня приняли мои дети. Мне не нравилось, что передо мной, перед нами в будущем будет стоять рак, я хотел избавиться от него", - приводит газета слова музыканта.
Операция прошла успешно, однако спустя 10 дней выяснилось, что Элтон Джон заразился серьезной инфекцией. Музыкант провел почти две недели в больнице и, если бы его доставили в туда на день позже, он мог бы скончаться.
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"Мои последние воспоминания - гипервентиляция, когда они пытались найти вену, чтобы сделать мне укол. У меня действительно мускулистые руки, поэтому это всегда вызывало трудности, все усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра", - передает газета слова певца.
"Мне безумно повезло, хотя должен сказать, что в то время я так не думал. Я не спал всю ночь и думал, умру ли я. Один в больнице ночью, я молился: "Пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне снова увидеть детей, дай мне еще немного времени", - цитирует газета Элтона Джона.
Ранее Джон рассказал, что в 2017 году страдал от серьезной бактериальной инфекции, однако подчеркнул, что несмотря на возраст, состояние здоровья не является для него большой проблемой.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.
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