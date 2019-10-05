Глава делегации КНДР заявил, что продолжение запусков ракет зависит от США

СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что от США зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет, передает агентство Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что от США зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет, передает агентство Рёнхап

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".

"Мы четко выразили свою позицию. Прекращение ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, ликвидация ядерного полигона на севере страны, возвращение останков американских солдат, - мы первые предприняли шаги к денуклеаризации и построению доверия, если США искренне ответят на это, тогда мы сможем перейти к следующему этапу, серьезному обсуждению мер по денуклеаризации", - заявил Ким Мён Гиль.

"В ходе этих переговоров мы предложили реалистичный план действия, который мог бы помочь диалогу США-КНДР выйти из тупика, причиной которому послужил неправильный подход США", - добавил он.