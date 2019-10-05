Медведев рассказал о полном восстановлении отношений между Россией и Кубой

Медведев рассказал, что отношения России и Куба полностью восстановлены, готовятся двусторонние визиты. В частности, по его словам, представители Кубу посетят мероприятие "Движение неприсоединения" в Баку, планируют приехать в Москву в следующем году на парад Победы.