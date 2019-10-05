Медведев рассказал о полном восстановлении отношений между Россией и Кубой

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительственная делегация РФ планирует посетить Кубу, где пройдут мероприятия, посвященные 500-летию Гаваны, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер был с визитом на Кубе 3-4 октября.
Медведев рассказал, что отношения России и Куба полностью восстановлены, готовятся двусторонние визиты. В частности, по его словам, представители Кубу посетят мероприятие "Движение неприсоединения" в Баку, планируют приехать в Москву в следующем году на парад Победы.
"Скоро будет отмечаться 500-летие Гаваны, как известно, будет большая, представительная делегация из Российской Федерации", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
Премьер-министр отметил, что Россия в полном объёме восстановила отношения с Республикой Кубой.
"Мы надеемся, что эти отношения будут укрепляться с каждым днём. Мы бы хотели этого", - добавил Медведев.