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РИА Новости

Вице-премьер России Борисов встретится в Каракасе с Мадуро

16:44 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
КАРАКАС, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в аппарате зампреда российского правительства.
"Запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - сообщили в аппарате.
Там отметили, что российский вице-премьер уже прибыл в Каракас.
Ранее сообщалось, что Борисов совершит рабочую поездку в Каракас, где проведет переговоры со своим коллегой по двухсторонней межправкомиссии. В свою очередь президент Венесуэлы сообщил, что во время визита Борисова будут подписаны экономические соглашения.
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