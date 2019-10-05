Вице-премьер России Борисов встретится в Каракасе с Мадуро

КАРАКАС, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в аппарате зампреда российского правительства.

Там отметили, что российский вице-премьер уже прибыл в Каракас.

Ранее сообщалось, что Борисов совершит рабочую поездку в Каракас, где проведет переговоры со своим коллегой по двухсторонней межправкомиссии. В свою очередь президент Венесуэлы сообщил, что во время визита Борисова будут подписаны экономические соглашения.