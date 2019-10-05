Медведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Премьер также отметил, что санкции США в целом влияют на настроения кубинцев. "Вы же понимаете, какие это настроения вызывает – не только у семьи Рауля Кастро, вообще в обществе. Если таким образом обходятся с одним из лидеров страны, с первым секретарем ЦК Компартии Кубы, то как они относятся ко всем остальным людям? Стало быть, это общее отношение США к их стране, к людям", - сказал Медведев, добавив, что ограничения влекут за собой экономические последствия.