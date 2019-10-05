Медведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев был с визитом на Кубе 3-4 октября.
"Да, я с ним (Раулем Кастро - ред.) встречался. Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: это какие-то непонятные, детские решения. Он же человек очень мудрый и очень взрослый. Ему скоро будет 90 лет. Поэтому он на это смотрит абсолютно спокойно", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" Сергея Брилева.
Премьер также отметил, что санкции США в целом влияют на настроения кубинцев. "Вы же понимаете, какие это настроения вызывает – не только у семьи Рауля Кастро, вообще в обществе. Если таким образом обходятся с одним из лидеров страны, с первым секретарем ЦК Компартии Кубы, то как они относятся ко всем остальным людям? Стало быть, это общее отношение США к их стране, к людям", - сказал Медведев, добавив, что ограничения влекут за собой экономические последствия.
"От этого страдает население, особенно если речь идёт, допустим, об эмбарго, о запретах поставки нефти, нефтепродуктов. Поэтому это явно не вызывает симпатий к Соединённым Штатам Америки со стороны кубинских граждан", - считает он.