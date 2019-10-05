Медведев назвал причину ухудшения ситуации вокруг Кубы

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Непростая ситуация вокруг Кубы в последнее время еще более усложнилась, поскольку нынешняя администрация США вновь взяла очень жесткий санкционный курс в отношении республики, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Знаете, мы с нашими кубинскими друзьями сейчас обсуждаем самые разные сценарии развития международных событий. Если говорить, допустим, о ситуации, которая сложилась в последнее время вокруг Кубы, то она очень и очень непростая", - заявил Медведев во время своего недавнего визита на Кубу в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву.

Премьер напомнил, что республика и предыдущие 60 лет находилась, по сути, в блокаде, не получала практически никаких инвестиций, помимо той помощи, которую оказывал СССР и страны бывшего социалистического лагеря.

"По подсчётам экономистов, за эти годы сумма потерянных вложений Кубы составляет около триллиона долларов – с учётом опять же особого места Кубы и тех потенциальных возможностей, которые были. А сейчас ситуация ещё усложнилась, поскольку нынешняя администрация Соединённых Штатов Америки снова взяла очень жёсткий курс по отношению к Кубе, вводят санкции, и такие, и сякие, и персональные", - добавил глава кабмина.

Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году. В конце 2014 года страны объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений, а в июле 2015-го восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго так и не было отменено. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. Американское правительство ввело целый ряд санкций против Кубы.