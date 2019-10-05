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РИА Новости

Медведев назвал причину ухудшения ситуации вокруг Кубы

16:37 05.10.2019 (обновлено: 16:41 05.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Непростая ситуация вокруг Кубы в последнее время еще более усложнилась, поскольку нынешняя администрация США вновь взяла очень жесткий санкционный курс в отношении республики, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Знаете, мы с нашими кубинскими друзьями сейчас обсуждаем самые разные сценарии развития международных событий. Если говорить, допустим, о ситуации, которая сложилась в последнее время вокруг Кубы, то она очень и очень непростая", - заявил Медведев во время своего недавнего визита на Кубу в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву.
Премьер напомнил, что республика и предыдущие 60 лет находилась, по сути, в блокаде, не получала практически никаких инвестиций, помимо той помощи, которую оказывал СССР и страны бывшего социалистического лагеря.
"По подсчётам экономистов, за эти годы сумма потерянных вложений Кубы составляет около триллиона долларов – с учётом опять же особого места Кубы и тех потенциальных возможностей, которые были. А сейчас ситуация ещё усложнилась, поскольку нынешняя администрация Соединённых Штатов Америки снова взяла очень жёсткий курс по отношению к Кубе, вводят санкции, и такие, и сякие, и персональные", - добавил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
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Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году. В конце 2014 года страны объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений, а в июле 2015-го восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго так и не было отменено. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. Американское правительство ввело целый ряд санкций против Кубы.
В начале 2019 года администрация Трампа объявила, что Штаты со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. В середине сентября президент США подписал указ о продлении торгового эмбарго на один год. Около недели назад Штаты ввели санкции также против Рауля Кастро, об этом стало известно 26 сентября. По словам госсекретаря Майка Помпео, США внесли Кастро и его семью в санкционные списки за причастность к нарушению прав человека. Это решение раскритиковала не только Гавана, но и Москва. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья на Генассамблее ООН заявил, что страна осуждает введенные ограничения. В российском внешнеполитическом ведомстве санкции против Кастро назвали бессмысленным и недостойным шагом.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
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